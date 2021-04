Maiores de 60 anos vacinadas contra a covid-19 até ao final de maio

A ministra da Saúde garante que até à terceira semana de maio todas as pessoas com mais de 60 anos vão estar vacinadas com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19. Marta Temido fez esta manhã, no infarmed, para mais um balanço do Plano de Vacinação.

Portugal mantém a administração da vacina da Janssen/Johnson & Johnson. Tal como acontece com a da AstraZeneca, ambas as vacinas estão em contínua avaliação e novos dados serão anunciados na sexta-feira.

Após o regulador europeu reiterar a confiança na vacina, com a ressalva para a "possível" ligação com a formação de coágulos no sangue, cabe agora aos vários países definir as recomendações para a administração da vacina da Johnson & Johnson.

Salientando o risco/benefício, que "permanece positivo", e os efeitos secundários raros, as autoridade de saúde portuguesas mantêm a utilização das duas vacinas, avançou a ministra da Saúde.

"Em relação à Janssen/Johnson&Johnson, vamos analisar os documentos da EMA e adaptar à realidade nacional", refere Marta Temido. "Neste momento não há qualquer restrição para o grupo etário dos 70 anos", explica.

Esta sexta-feira serão fornecidas novas informações sobre esta vacina, nomeadamente sobre ser existirão restrições de acordo com a faixa etária.