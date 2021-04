Covid-19. México vai produzir vacina russa Sputnik V

O México vai passar a produzir a vacina contra a covid-19 Sputnik V, depois de anunciar um acordo com a Rússia. No Brasil, a vacinação no estado do Amazonas começa a chegar às populações mais isoladas.

As vacinas seguem a toda a velocidade até aos 900 residentes de uma pequena vila localizada ao largo do Rio Uatumã no Amazonas, no Brasil. Um esforço para travar a pandemia, na região onde se desenvolveu a estirpe de Manaus que acabou por se espalhar pelo mundo.

No México, o ministro dos Negócios Estrangeiros viajou até Moscovo. Os atrasos nas entregas da Sputnik V podem ter sido o empurrão que faltava para a concretização do acordo: o país vai passar a produzir a vacina russa.

Já na Colômbia, milhares de pessoas desafiaram as regras sanitárias de combate à pandemia e juntaram-se em protesto contra a proposta de reforma tributária do Governo. Houve quem acabasse ferido nos confrontos com a polícia, que foi chamada a intervir para dispersar a multidão. O país enfrenta agora o maior pico de contágios e mortes por covid-19.