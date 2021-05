Erro na marcação provocou filas de espera em centro de vacinação em Alcabideche

O processo de vacinação contra a covid-19 continua a registar alguma falhas nas marcações, provocando filas de espera nos centros. Esta segunda-feira, em Alcabideche, concelho de Cascais, foram pedidos 2.100 agendamentos para um centro que só tem capacidade para vacinar 1.200 utentes por dia.

Dezenas de pessoas tiveram que ser transportadas para outros centros de vacinação do concelho.

Segundo os serviços partilhados do Ministério da Saúde, não se trata de um erro informático, à semelhança do que aconteceu em dias anteriores. Afirmam que foram falhas de comunicação entre as autoridades regionais de saúde e os serviços partilhados do Ministério da Saúde.