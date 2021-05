Covid-19. Helena Lordelo tem 64 anos e recebeu a vacina que assinalou os 4 milhões 

Portugal atingiu esta terça-feira as quatro milhões de doses administradas de vacinas contra a covid-19.

O número redondo foi assinalado esta manhã na Póvoa de Varzim com a vacinação de uma mulher de 64 anos. Foi convocada no mesmo dia que o marido e acabou por se transformar no rosto da marca dos 4 milhões de vacinados em Portugal.

Helena Lordelo recebeu a vacina da Moderna por volta do 12:20, quase cinco meses depois do primeiro vacinado em Portugal.

O ritmo da vacinação tem vindo a aumentar. foram precisos mais de dois meses para administrar o primeiro milhão de vacinas, 33 dias para o segundo, 19 para o terceiro e daí para a vacina 4 milhões foi em 14 dias.

Os responsáveis insistem na importância do auto-agendamento para manter o passo.

O Ministério da Saúde prevê que, a manter-se o ritmo, todas as pessoas com 60 ou mais anos sejam vacinadas, com pelo menos uma dose até ao final do mês de maio.