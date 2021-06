Covid-19. Gouveia e Melo identifica problemas que deram origem às filas em Monte Abraão

O vice-almirante Gouveia e Melo esteve esta quarta-feira no centro de vacinação de Monte Abraão, em Sintra, onde se têm formados longas filas de espera. O coordenador da task force conclui que o problema resulta da falta de organização do centro e acredita que tudo estará resolvido daqui a uma semana.

A tranquilidade que se viu no dia da visita de Gouveia e Melo contrasta com o cenário que tem marcado os últimos dias: filas e atrasos têm sido recorrentes no centro de Monte Abraão. O coordenador da task force identificou o problema em menos de duas horas.

A disposição e a organização do espaço são pontos a melhorar. Também a falta de pontualidade está na origem do problema: a hora de abertura é às 09:00 e o primeiro utente do dia está agendado para as 09:01, o que pode levar a atrasos. Gouveia e Melo defende que a abertura tem de ser antecipada em cerca de 15 minutos.

O vice-almirante percebeu que o concelho de Sintra está atrasado e tem de receber mais vacinas, mas isso não significa que precise de um reforço de profissionais. Gouveia e Melo espera que daqui a uma semana os problemas do centro de vacinação de Monte Abraão estejam resolvidos.