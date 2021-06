Covid-19. Maiores de 40 anos já podem marcar vacinação e maiores de 30 a partir de domingo

António Costa não descarta um retrocesso nas medidas do desconfinamento em Portugal. Aos jornalistas, o primeiro-ministro comentou as palavras do Presidente da República e afirmou que ninguém pode garantir que não volta atrás no desconfinamento.

Esta segunda-feira passou a estar disponível o autoagendamento para a vacinação de pessoas com mais de 40 anos. A inscrição deve ser feita no site da covid-19 do Ministério da Saúde. O utente deverá selecionar a data e o local para a administração da vacina. Depois será contactado por SMS com a confirmação.

Já a imunização entre os 30 e os 39 anos está prevista arrancar no próximo domingo, dia 20.

Nas últimas semanas, o número de novos casos tem aumentado e a luta contra a covid-19 continua. Por isso mesmo, António Costa alerta para o perigo de desvalorizar a situação. O primeiro-ministro comentou ainda as palavras do Presidente da República e defendeu que ninguém pode garantir que não volta atrás no desconfinamento.

Para equilibrar a vacinação nas diferentes regiões do pais, foram aceleradas as inoculações na ARS Lisboa e Vale do Tejo, Norte, Algarve e Açores, as regiões que têm a taxa mais baixa.

Nos Açores, há mesmo uma equipa de militares, dos três ramos das forças armadas, a vacinar a população das ilhas que não têm hospital. Já passaram por Santa Maria, Flores e nesta altura estão na Graciosa.