Covid-19. Um quarto da população portuguesa tem a vacinação completa

Um em cada quatro portugueses tem a vacinação contra a covid-19 completa.

O relatório semanal da Direção-Geral da Saúde revela ainda que 42% da população já recebeu pelo menos uma dose da vacina. O número equivale a cerca de 4 milhões e 300 mil pessoas.

Nos mais jovens, que estão na última fase de vacinação, a percentagem ainda é baixa. Entre os 25 e os 49 anos, 19% tem uma toma e apenas 10% tem a vacinação completa.

O autoagendamento para maiores de 40 anos pode ser feito desde terça-feira.

No Alentejo e com uma população envelhecida, metade já recebeu uma dose e é a região com a percentagem mais elevada de vacinação completa.

No Centro, com uma dose são 48% e, no norte, Madeira e Região de Lisboa e Vale do Tejo, 41% dos portugueses têm já a primeira dose. A região de Lisboa, atualmente com mais novos casos, tem a menor percentagem de pessoas com a vacinação completa.