Covid-19. Maiores de 40 anos já podem agendar a vacinação

O autoagendamento da vacinação contra a covid-19 para os maiores de 43 anos já decorre há mais de uma semana. Contudo, no início desta semana a task force para o plano de vacinação dicidiu alargar a faixa etária para pessoas a partir dos 40 anos.

Apesar do anúncio de que o serviço estaria disponível esta segunda-feira à tarde, registaram-se constrangimentos que adiaram essa possibilidade por algumas horas.

Para autoagendar a vacinação é necessário aceder à plataforma da Direção-Geral da Saúde. Quem não quiser aguardar pela chamada do centro de saúde na área de residência, pode autoagendar a vacinação no site. De seguida, o utente é contactado por SMS com a confirmação dos dados, devendo responder à mensagem.

Caso não haja vagas para o local selecionado, pode ficar em lista de espera ou alterar o centro de vacinação.

No próximo domingo, a campanha de vacinação passa a abranger também os maiores de 30 anos. A faixa etária posterior vai ser a dos 20 aos 30 anos, cujo autoagendamento estará disponível a partir de agosto.

Somadas as primeiras e segundas doses, Portugal já administrou mais de seis milhões e meio de vacinas.

