Covid-19. Autoagendamento para vacinação de maiores de 45 anos já está disponível

O sistema de autoagendamento para a vacina contra a covid-19 já está disponível para as pessoas com mais de 45 anos, adiantou hoje à Lusa fonte da 'task force' responsável pelo plano de vacinação.

Segundo a mesma fonte, face ao "bom ritmo" a que tem decorrido o processo, "quem se propuser ao autoagendamento terá vaga a partir de 14 de junho".

A disponibilização desta ferramenta para pessoas acima dos 45 anos segue o calendário estabelecido pela 'task force', no qual se prevê ainda que a partir do próximo dia 20 seja possível o autoagendamento para pessoas na faixa etária entre os 30 e 39 anos.

Gouveia e Melo quer mais doses por dia, vacinar quem ficou para trás e imigrantes ilegais

Os cerca de 300 centros de vacinação contra a covid-19 do país estão prontos para vacinar cerca de 100 mil pessoas por dia. Uma garantia do vice-almirante Gouveia e Melo, que insiste que a 7 de agosto 70% da população estará vacinada.

Nas últimas 24 horas foram vacinadas mais de 90 mil pessoas, distribuídas pelos cerca de 300 postos de vacinação espalhados pelo país. Numa altura em que a coordenação do plano de vacinação se prepara para chamar, já na próxima semana, a faixa etária dos 40 anos, a preocupação é agora vacinar todos os que ficaram para trás.

A task-force continua a enviar mensagens para aqueles que não recorrem à Internet para receber a vacina. Contas feitas, serão cerca de 40 mil as pessoas que não quiseram ser vacinadas, entre as mais de 3,7 milhões que já receberam, pelo menos, uma dose da vacina.

Com o processo de vacinação em velocidade quase de cruzeiro, as autoridades de saúde estão a preparar um plano para vacinar todos os imigrantes que vivem em Portugal e não estão legalizados.

Em visita ao estádio universitário de Lisboa, onde funciona o maior centro de vacinação da capital, o almirante Gouveia e Melo contou ainda que já foram dadas mais de 1,2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca e que em armazém estão outras tantas para assegurar a toma da segunda dose.

Task force anuncia novas medidas para aumentar ritmo de vacinação

O coordenador da task force para a vacinação, vice-almirante Gouveia e Melo, anunciou duas novidades sobre o plano de vacinação: a vacina da Johnson & Johnson, que estava limitada a quem tem mais de 50 anos, passa a poder ser aplicada aos homens de todas as idades e as pessoas com mais de 70 anos, que ainda não tenham sido vacinadas, podem dirigir-se a um centro de vacinação e ser inoculado sem necessidade de agendamento.

A vacinação foi o grande tema do penúltimo dia do congresso da Ordem dos Médicos. O coordenador da task force aproveito o momento para anunciar que a Direção Geral de Saúde vai alargar a aplicação da vacina da Johnson & Johnson aos elementos do sexo masculino de todas as idades. Esta medida pretende aumentar o ritmo de 100 mil inoculações por dia.

Quem não foi vacinado e tem mais de 70 anos passa a ter prioridade na vacinação. Podem ser inoculados nos centros de vacinação sem que haja qualquer agendamento. Desta forma, Gouveia e Melo acredita atingir os 70% da população imunizada no início de agosto.

Outro palestrante do congresso foi Durão Barroso, líder da aliança global das vacinas – uma das instituições da iniciativa Covax que distribui vacinas pelos países mais pobres e obteve compromissos financeiros de 2,4 mil milhões de dólares esta quarta-feira. Numa entrevista previamente gravada, o antigo primeiro-ministro defendeu a partilha de doses entre os países.

