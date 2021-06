Covid-19. Maiores de 43 anos já podem agendar vacinação

As pessoas com mais de 43 anos já podem agendar a vacinação contra a covid-19. O pedido de marcação é feito no portal de autoagendamento da Direção-Geral da Saúde.

O utente pode selecionar o local e a data para a vacinação que lhe são mais convenientes e depois terá de responder a uma mensagem para confirmar o agendamento.

Especialistas garantem que reações adversas à vacina são normais

O Infarmed registou quase sete mil suspeitas de reações adversas à vacina contra a covid-19 em Portugal. Números que estão dentro do expectável e que não devem gerar preocupação, de acordo com os especialistas.

Do total de vacinas administradas - cinco milhões e meio até ao final de maio -, perto de sete mil podem ter provocado uma reação adversa, ou seja, em 0,12% dos casos em que foi administrada uma vacina contra a covid-19, o paciente pode ter tido algum efeito secundário nos dias seguintes.

Esta estatística não deve ser fonte de preocupação, defendem os especialistas, já que são habituais em reação a qualquer vacina.