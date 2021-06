Vacinação indevida de jovens no Porto. Gouveia e Melo fala em desobediência

A diretora do Agrupamento de Centros de Saúde do Porto Oriental demitiu-se. A decisão surge na sequência das notícias sobre a vacinação indevida de jovens com menos de 20 anos, que ainda se encontram fora das prioridades de vacinação. Antes já tinha sido suspensa de funções.

Maria Dulce Pinto já tinha sido suspensa das funções que exercia, depois de a task force ter tido conhecimento de que dezenas de pessoas, sem os requisitos exigidos, receberam a vacina no Porto.

O caso foi alvo de um processo de inquérito com o objetivo de esclarecer o que aconteceu.

O caso soube-se através das redes sociais, depois de a apresentadora Maria Cerqueira Gomes ter partilhado que ela e a filha de apenas 18 anos tinham recebido a vacina.