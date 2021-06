Multiplicam-se as faltas injustificadas à marcação da primeira toma da vacina contra a covid-19

Está a aumentar o número de pessoas que faltam à marcação para a primeira toma da vacina contra a covid-19 sem uma justificação válida.

Se por um lado as faixas etárias mais jovens têm agilizado o processo de vacinação, por outro trazem um novo problema. Em Gondomar, multiplicam-se as faltas nos autoagendamentos da primeira toma. Nos dois centros de vacinação de Vila Nova de Gaia chegam a faltar mais de 300 pessoas num só dia.

O problema agrava-se com o bom tempo, dizem os autarcas, que fazem um apelo à cidadania, pois estas faltas podem implicar atrasos no processo de vacinação, que enfrenta um novo desafio com o aproximar das férias.

Segundo o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, em declarações feitas na semana passada durante uma audição na comissão parlamentar de Saúde, está a ser equacionado um autoagendamento mais livre em que as pessoas podem ir aos centros de vacinação primeiro na sua área de residência e depois num outro local, eventualmente no destino de férias.

