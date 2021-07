Covid-19. Portugal liderou vacinação na União Europeia na última semana

A Agência Europeia de Medicamentos garantiu que as quatro vacinas contra a covid-19 são eficazes na proteção contra a variante Delta, associada à Índia. Entretanto, na última semana, Portugal foi o país da União Europeia com mais doses administradas por dia.

O país acelerou o ritmo de vacinação e foram administradas mais de oito milhões de vacinas. Até ao momento, cerca de metade da população já recebeu pelo menos a primeira dose.

Na última semana, o país registou mais de 130 mil doses administradas por dia, o valor mais alto até então, e superior à meta traçada das 100 mil vacinas diárias. Na mesma lista seguem-se Espanha e Luxemburgo, com médias semelhantes.

Pelo contrário, nos últimos lugares desta lista surgem a Bulgária e a Roménia.

Mas, para manter os números elevados o ritmo terá de continuar a acelerar. A partir de agora, as pessoas com mais de 30 anos já podem marcar a vacina na plataforma da Direção-Geral da Saúde. Desta forma, podem selecionar o local e a data que pretendem. As respostas serão enviadas por SMS para o telemóvel.

Entretanto, com o aparecimento da variante Delta e com o número de contágios a aumentar, a farmacêutica responsável pela vacina da Johnson & Johnson garante que, apesar de administrada apenas uma dose, a resposta imunitária é eficaz durante oito meses.

