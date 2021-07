Covid-19. Autoagendamento da vacinação já está disponível para maiores de 25 anos

O autoagendamento da toma da vacina contra a covid-19 já está disponível para pessoas a partir dos 25 anos na plataforma da Direção-Geral da Saúde (DGS) destinada a estas marcações.

A vacinação contra a covid-19 arrancou no domingo para os maiores de 18 anos mas, nesta altura, a marcação online está disponível apenas para as pessoas com mais de 25 anos.

Este processo de autoagendamento permite que os cidadãos selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinados, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação. A confirmação do agendamento implica que seja enviada resposta ao SMS.

Centros de vacinação começaram a funcionar com semáforos virtuais

A task force, que coordena a vacinação contra a covid-19, informou esta quarta-feira que os centros de vacinação começaram a funcionar com um sistema de semáforos virtuais que indica o período de espera.

No caso de a luz do semáforo virtual estar vermelha, estima-se que o tempo de espera seja superior a uma hora. Se estiver amarela a previsão do atendimento é entre 30 minutos a uma hora e quando a cor for verde o período provável de espera é de 30 minutos.

A afluência ao local onde se vai ser vacinado pode ser consultada através da página na Internet do Serviço Nacional de Saúde (SNS), em https://covid19.min-saude.pt/cvc.

36% DA POPULAÇÃO COM VACINAÇÃO COMPLETA

Um total de 3.720.680 pessoas têm a vacinação completa contra a covid-19 em Portugal, o equivalente a 36% da população residente, revela o relatório semanal da vacinação divulgado na terça-feira pela Direção-Geral da Saúde.

Segundo o relatório, que reporta dados até domingo, o número de pessoas com pelo menos a vacinação iniciada ascende a 5.740.878 (56%).

Ao todo, Portugal recebeu 10.994.160 doses e distribuiu 9.207.759 (nestes últimos números não estão incluídas as distribuições feitas nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores).