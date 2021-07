Covid-19. Ordem dos Médicos pede prudência na vacinação das crianças até aos 16 anos

A Madeira planeia vacinar contra a covid-19, crianças a partir dos 12 anos e a ministra da Saúde reforçou na terça-feira que os menores de 18 anos vão começar a ser vacinados antes do começo do ano-letivo. Perante o alargamento das faixas etárias no plano de vacinação, o Intensivista pediátrico, Francisco Abecasis, avisa para as consequências de vacinar os mais novos.

Quando se começaram a vacinar crianças em outros países, especialistas começaram a identificar efeitos secundários da vacina contra a covid-19 que, nos adultos, eram considerados raros, como, por exemplo, miocardites.

A Ordem dos Médicos pede cautela na vacinação das crianças até aos 16 anos.

Para além disso, surge uma questão ética é levantada. Considera-se ilícito vacinar crianças para proteger adultos?

