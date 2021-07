Covid-19. Portugal tem 60% da população com pelo menos uma dose da vacina

Na semana passada, Portugal foi atingindo recordes de vacinação entre 5 e 11 de julho, derivados do aceleramento do processo para travar a variante Delta.

Foram administradas mais de 1 milhão de doses em Portugal, o valor mais elevado desde o início do processo de vacinação. O esforço da campanha foi dirigido para a população entre os 25 e os 49 anos para onde foram direcionadas mais de 365 mil primeiras doses (85%).

Neste momento, Portugal regista 60% da população com pelo menos uma dose inoculada contra a covid-19 e 42% da população já está imunizada.

Na faixa etária dos 65 aos 79 quase todas as pessoas (99%) têm o processo iniciado e 88% já estão imunizados.

A partir dos 80 anos, 99% tomou pelo menos uma dose.

Jovens entre os 18 e os 24 anos, 8% já iniciou a vacinação e 5% já tem o processo completo.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, assim como Algarve, mantêm-se como as regiões mais atrasadas, em termos de percentagens de pessoas com a vacinação completa, com 40% cada uma. Em contrapartida, no Alentejo quase metade da população já está imunizada, seguido do Centro e dos Açores.

