Johnson & Johnson. Ex-presidente do Infarmed diz que desmaios podem estar relacionados com ansiedade 

O ex-presidente do Infarmed Hélder Mota Filipe explica que os desmaios podem ter a ver com o processo de vacinação e não com a própria vacina da Johnson & Johnson.

"Há pessoas que entram numa situação de ansiedade que dá origem à sensação de desmaio", afirma.

Hélder Mota Filipe lembra que os desmaios estão descritos no processo de vacinação. Diz também que o lote usado em Mafra pode estar a ser usado noutros países.

Infarmed investiga vacinas da Johnson & Johnson depois de episódios de desmaios

O Infarmed está a investigar a qualidade de vacinas da Janssen disponibilizadas no Centro de Vacinação Covid-19 de Mafra depois de utentes terem desmaiado após a toma da vacina da Janssen.

Num curto comunicado enviado para as redações, a autoridade nacional do medicamento explica que as medidas surgem "no seguimento dos casos de reações adversas (síncope), notificados com a vacina da Janssen, no centro de vacinação de Mafra".

Segundo aquela autoridade de saúde, "não foram reportados, até à presente data, suspeitas de defeito de qualidade deste lote noutros centros de vacinação em que o mesmo está a ser utilizado".