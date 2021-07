Vacinação contra a covid-19. Modalidade "Casa Aberta" retomada

A task force para a vacinação anunciou, esta sexta-feira, que a modalidade "Casa Aberta" será retomada esta tarde pelas 15:00.

"Após o levantamento da suspensão temporária de um lote de vacinas da Janssen, a modalidade “Casa Aberta” para utentes com idade igual ou superior a 40 anos será retomada a partir das 15:00 de 16 de julho."

A modalidade "Casa Aberta" tinha sido suspensa temporariamente depois do Infarmed ter suspendido a utilização de um lote de vacinas da Johnson & Johnson. Em causa estava a identificação de desmaios no Centro de Vacinação contra a Covid-19 de Mafra, na sequência da administração das vacinas.

O Infarmed concluiu que o lote de vacinas estava em conformidade com os requisitos, atribuindo a uma causa diferente a justificação dos desmaios.

Desta forma, volta a ser permitida a possibilidade aos cidadãos com mais de 40 anos - que não tenham tomado a primeira dose da vacina contra a covid-19 ou que não tenham sido infetados pelo novo coronavísu - dirigirem-se aos centros de vacinação, sem marcação prévia, e solicitar a administração do fármaco. Poderá ver horários de funcionamento dos Centros de Vacinação no site "Casa Aberta".

Vacina da Johnson & Johnson passa a ser a única administrada na "Casa Aberta"

A task force para a vacinação avança ainda que a vacina produzida pela Johnson & Johnson, que é de toma única, irá passar a ser o fármaco administrado aos cidadãos que recorram à modalidade "Casa Aberta".

"Informa-se igualmente que, a partir de 19 de julho, a modalidade “Casa Aberta” estará condicionada apenas a utilização da vacina da Janssen, devendo para o efeito, os utentes terem em consideração o estipulado no ponto 2.b. da norma n.º 004/2021 da DGS."

Segundo a referida norma da DGS, a administração da vacina da Johnson & Johnson é recomendada "em pessoas do sexo masculino com idade igual ou superior a 18 anos" e em "pessoas do sexo feminino com idade igual ou superior a 50 anos".

