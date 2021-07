Covid-19. Ritmo de vacinação em Portugal vai abrandar nos próximos dias 

Depois de duas semanas com valores recorde de vacinação em Portugal, está previsto que o ritmo comece a abrandar devido à redução do stock de vacinas contra a covid-19 no país.

Para além da menor disponibilidade de vacinas, os próprios utentes estão a faltar mais do que nas últimas semanas.

No domingo, no centro de vacinação de Oeiras, em Carnaxide, faltaram cerca de 200 pessoas, a maioria ia receber a segunda dose.

A modalidade "Casa Aberta" está novamente a funcionar, mas apenas com a vacina da Johnson & Johnson, que é recomendada apenas para homens a partir dos 18 anos e para mulheres com mais de 50 anos.

Apesar do desacelerar na vacinação que se prevê, o objetivo continua a passar por ter 70% da população com pelo menos uma dose da vacina, entre 8 a 15 de agosto, ou seja, daqui a menos de um mês.

Para além disso, a task force espera vacinar a faixa etária entre os 12 e os 18 anos na segunda e terceira semanas de agosto, uma proposta que está a ser analisada pela Direção-Geral da Saúde.