Covid-19. Portugal tem cerca de 54% da população totalmente vacinada

A reabertura final do país decorre à medida que a vacinação avança. Portugal tem, nesta altura, cerca de 54% da população totalmente vacinada. Até domingo, a espera atingir os 57%, no arranque da primeira etapa da fase final de reabertura.

As novas medidas de libertação dependem dos níveis de vacinação da população portuguesa.

Até quarta-feira, cerca de 5,54 milhões de pessoas já tinham a vacinação completa em Portugal Continental e regiões autónomas. Quer isto dizer, que até 28 de julho, 53,8% dos portugueses estavam totalmente protegidos.

Relativamente à primeira dose, nesta altura há mais de 7 milhões (7,02%) de vacinados, o que corresponde a cerca de 68,1% da população portuguesa.

No próximo domingo, a 1 de agosto, arranca a primeira fase, que conta com 57% da população portuguesa com a vacinação completa e permite o fim do recolher obrigatório.

De acordo com os peritos, a imunidade de grupo deverá ser atingida quando 80% da população tiver o esquema vacinal completo.

De acordo com o gabinete de coordenação do processo de vacinação, estes valores de deverão ser atingidos em finais de setembro.

Mas só em outubro, com a entrada da terceira fase, é que está prevista o fim das limitações. Nessa altura, as autoridades contam ter 85% da população vacinada com as duas doses.

