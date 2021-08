Covid-19. Madeira realiza segundo dia aberto para vacinar crianças dos 12 aos 15 anos

A Madeira realiza, esta quarta-feira, o segundo dia aberto para vacinar adolescentes a partir dos 12 anos contra a covid-19. No passado sábado, foram vacinados mais de 1.200 jovens no arquipélago.

O Governo da Madeira tem como objetivo ter os cerca de 20 mil jovens vacinados contra a covid-19 a tempo do início letivo. Para sexta-feira está agendado mais uma iniciativa de aberto na cidade do Funchal.

DGS anuncia crianças prioritárias

As crianças entre os 12 e os 15 anos que tenham doenças associadas vão ter prioridade na vacinação contra a covid-19. A norma da Direção-Geral da Saúde (DGS) foi atualizada na noite desta terça-feira.

Crianças com cancro, diabetes, obesidade ou insuficiência renal crónica serão das primeiras a receber a vacina. Também os jovens com doenças neurológicas – como paralisia cerebral e distrofias musculares – e com doenças pulmonares ou respiratórias – asma ou fibrose quística – integram a lista da DGS.

Os menores desta faixa etária sem doenças associadas podem ser vacinados, desde que esteja presente o responsável legal da criança. Por enquanto, a vacinação universal é recomendada a partir dos 16 anos.