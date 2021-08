Covid-19. Especialistas dizem que imunidade de grupo só com a vacinação das crianças

A imunidade de grupo contra a covid-19 só poderá ser atingida se as crianças forem vacinadas, mesmo as abaixo dos 12 anos. É esta a conclusão de um conjunto de especialistas espanhóis, avança o El País.

A transmissibilidade do coronavírus, em particular da variante Delta, exige que pelo menos 90% da população esteja vacinada para que se atinja a imunidade de grupo. Um número acima dos 70% inicialmente falados, e que só é possível de alcançar, na maioria dos países, com a vacinação de crianças.

Em Portugal e Espanha, por exemplo, cerca de 11% da população tem menos de 12 anos. Neste momento, não existe nenhuma vacina aprovada para esta faixa etária.

