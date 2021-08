Vacinação de adolescentes. Coordenador do plano avisa que tempo está a esgotar-se

O coordenador do plano de vacinação contra a covid-19 alerta que o tempo está a esgotar-se para a vacinação de adolescentes dos 12 aos 15 anos e alerta que a espera por um consenso dos especialistas não deve ser confundida com uma "não recomendação".

Há, entretanto, um parecer enviado à comissão técnica de vacinação que propõe que os jovens saudáveis sejam vacinados, para já, só com uma dose. O Governo garante que está a postos para o fazer antes do início do ano letivo se for essa a decisão da DGS.

Para já, a DGS determina que "deve ser dada a possibilidade de acesso à vacinação a qualquer adolescente com 12-15 anos por indicação médica" e prioridade para aqueles com cancro ativo, diabetes, obesidade e insuficiência renal crónica, entre outras doenças.

