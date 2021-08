Covid-19. Portugal tem vacinas suficientes para eventual terceira dose

Portugal já adquiriu vacinas suficientes para o caso de ser necessário avançar com a terceira dose. O primeiro-ministro reforça que a decisão não é do Governo e que apenas lhe cabe garantir que há vacinas suficientes se vierem a ser precisas.

Já avançaram para a terceira dose os Estados Unidos, Israel, Alemanha, França e também o Chile. Por cá, ainda não há decisão, ainda não há calendário, mas já há vacinas.

O Presidente da República diz agora que a decisão sobre a terceira dose é política e cabe ao Governo. Mas o primeiro-ministro diz que não é bem assim:

"O Governo não decide sobre terceira dose".

Portugal é o 8.º país do mundo com maior percentagem da população já totalmente vacinada. Das 13 milhões de vacinadas, 20 mil foram desperdiçadas: 0,15% do total.

Quem esta quinta-feira se dirigiu ao centro de vacinação do Queimódromo deu de caras com portões fechados. Não houve muita gente ao engano. É que, ainda de madrugada, quem tinha vacina agendada recebeu uma mensagem no telemóvel a indicar a mudança de local da vacinação.

À SIC, a UNILABS, responsável pelo centro de vacinação confirma um problema "no frigorífico das vacinas", que está a ser resolvido. A empresa diz que "a partir deste sábado, se a coordenação do plano de vacinação assim o entender, o centro de vacinação estará pronto a reabrir".