Covid-19. 110.000 jovens dos 12 aos 15 anos agendaram vacinação para o próximo fim-de-semana

Entre esta quinta-feira e sábado, o site do autoagendamento só vai aceitar marcações de jovens dos 12 aos 15 anos para a primeira dose da vacina contra a covid-19. Pelo menos 110.000 jovens marcaram a vacina para este fim-de-semana.

Contabilizam-se 400.000 jovens nesta faixa etária, pelo que 40% já se inscreveram, isto é, 159.000 no total.

Muitos poderão ser vacinados, mesmo sem marcação, na modalidade de "Casa Aberta", para a qual é necessária uma senha eletrónica no site do Ministério da Saúde.

Ao contrário do que acontecia com maiores de 16 anos, os jovens dos 12 aos 15 anos, só podem ser vacinados se os pais, ou o tutoto legal, estiverem presentes.

Quem for vacinado este fim-de-semana, tomará a segunda dose a 11 e 12 de setembro, poucos dias antes do arranque do ano letivo.

