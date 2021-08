Covid-19. PJ, IGAS e ARS investigam falhas no Queimódromo do Porto

Há quase uma semana que o centro de vacinação no Queimódromo do Porto está de portas encerradas. O processo parou quando se aperceberam do problema e a task force acabou por suspender o centro de vacinação assim que foram notificados.

A Unilabs confirmou a avaria no sistema de temperatura dos frigoríficos onde estavam armazenadas as vacinas contra a covid-19.

A Inspeção-geral das atividades em saúde e a administração regional de saúde do norte já abriram inquérito para tentar averiguar o que aconteceu. O caso foi reportado à Polícia Judiciária pela task force, que continua a queixar-se de ter sido tardiamente avisada da avaria.

"Desde o momento em que pararam a inoculação, porque perceberam que havia um problema, até que eu fui notificado passaram mais de 24 horas. Portanto eu quero perceber o que é que aconteceu neste período.", afirmou o vice-almirante Gouveia e Melo.

A avaria ocorreu dia 9 de agosto e durante um dia e meio continuaram a ser administradas vacinas, que tinham estado fora dos parâmetros da temperatura.

Está ainda por esclarecer se os utentes que foram vacinados nos dias 9 e 10 de agosto vão ter de ser novamente vacinados. O Infarmed já pediu informação aos fabricantes dos lotes em causa para tentar saber se as vacinas que foram administradas perderam ou não a eficácia.

