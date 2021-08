Covid-19. Autoagendamento de vacinação para jovens alargado até aos 17 anos

O auto agendamento dos mais jovens foi alargado até aos 17 anos. Até 21 de agosto, quem tem entre 12 e 17 anos podem agendar, exclusivamente, vagas para receber a vacina no fim de semana de 28 e 29 de agosto. Com a vacinação a decorrer mais rápido do que o esperado, o Governo prepara-se para antecipar a segunda fase do desconfinamento, prevista inicialmente para 5 de setembro.

Até sábado, o agendamento está aberto, exclusivo, para os jovens entre os 12 e os 17 anos – depois de ter sido alargado à faixa etária dos 15 aos 17 anos. Poderão escolher o local e o dia da vacinação: 28 ou 29 de agosto.

Este fim de semana decorre, como planeado, a vacinação dos 12 aos 15 anos. Muitos poderão ser vacinados, mesmo sem marcação, uma vez que decorre também o regime Casa Aberta. Os horários estão disponíveis no portal da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Ao contrário do que acontecia com os maiores de 16 anos, os jovens entre os 12 e os 15 só podem ser vacinados se o pai ou tutor legal estiverem presentes.