Queimódromo do Porto. Eficácia das vacinas não foi comprometida

Numa nota enviada esta terça-feira à comunicação social, adianta que a vacinação ocorrida no centro de vacinação no Queimódromo do Porto a 9 e 10 de agosto foi considerada válida.

O Infarmed concluiu que, relativamente às vacinas inoculadas nestes dias, "não se verificou impacto na qualidade, estando assegurados os parâmetros de segurança e eficácia exigíveis", lê-se no comunicado.

Na sequência desta decisão, os certificados digitais emitidos a 875 pessoas vacinadas no Queimódromo do Porto a 9 e 10 de agosto, "foram considerados válidos".

O centro de vacinação no Queimódromo do Porto continua encerrado, devido a uma avaria, que ocorreu dia 9 de agosto, num frigorífico onde estavam armazenadas as vacinas contra a covid-19.

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde e a Administração Regional de Saúde do norte abriram um inquérito para tentar averiguar o que aconteceu.

