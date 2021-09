A task force da vacinação contra a covid-19 apelou esta sexta-feira a quem ainda não recebeu a primeira dose que recorra aos centros de vacinação, que estão a funcionar em "casa aberta" sem restrições de idade ou local de residência.

"A task force apela a todos os portugueses com idades superior ou igual a 12 anos, que ainda não tenham sido vacinados com uma primeira dose, a juntarem-se ao processo de vacinação para proteção própria, das suas famílias e da comunidade, aproveitando as estruturas de vacinação ainda em funcionamento", adiantou a estrutura em comunicado.