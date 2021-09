Recorde diário de vacinas contra a covid-19 administradas em Portugal atingido a 9 de julho

O recorde diário de vacinas contra a covid-19 administradas em Portugal foi atingido no dia 9 de julho, com 160.536 pessoas inoculadas, afirmou à Lusa o coordenador da 'task-force' para a vacinação, vice-almirante Gouveia e Melo.

Desde que começou a campanha de vacinação, em finais de dezembro do ano passado, chegaram a Portugal cerca de 18 milhões de vacinas.

Para as regiões autónomas da Madeira e Açores foram cerca de 800 mil doses e no continente ficaram 15,4 milhões, 14 milhões das quais já foram administradas, restando portanto uma reserva de 1,4 milhões de doses.

Na campanha de vacinação estiveram envolvidas 4.700 pessoas, incluindo 2.300 enfermeiros.

No total, Portugal doará quase 900 mil doses de vacina aos países lusófonos, 553 mil das quais já foram entregues. Cerca de 500 mil doses foram revendidas ao Kuwait.

Durante o processo de vacina, 24 mil doses ficaram inutilizadas, sobretudo devido a problemas de refrigeração.

Portugal está a chegar ao limite da população que pode ou quer ser vacinada contra a covid-19, afirma em entrevista à agência Lusa o coordenador da 'task-force', vice-almirante Gouveia e Melo.

"Estamos a chegar ao limite do público-alvo para ser vacinado", indica, apontando que a meta de 85% da população portuguesa com vacinação contra a covid-19 completa deverá ser atingida até ao fim do mês, disse à Agência Lusa o coordenador da 'task-force', vice-almirante Gouveia e Melo.