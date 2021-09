Covid-19. Portugal perto de atingir 75% da população com vacinação completa

Portugal está cada vez mais perto de concluir o processo de vacinação em massa contra a covid-19. O país está prestes a atingir 75% da população com a vacinação completa, ou seja com as duas doses administradas.

O secretário de Estado da Saúde visitou, esta sexta-feira, o centro de vacinação de Paredes, onde elogiou os resultados atingidos e partilhou o que, no seu entender, explica o sucesso da vacinação em Portugal. O país está prestes a atingir duas importantes metas: 85% de população com uma dose e 75% com a vacinação completa.

A percentagem de jovens que não agendaram a vacina – e que estão a ser convocados – não preocupa, para já, o Governo. A Task Force para a vacinação fez, esta sexta-feira, um apelo a todas as pessoas com mais de 12 anos para se vacinarem. Os centros de vacinação estão na modalidade “Casa Aberta” sem restrições às faixas etárias nem ao local de residência.

Com o processo de vacinação a caminhar para o fim, vários municípios preparam-se para desativar os centros de vacinação. A administração da vacina vai passar para os centros de saúde, mas ainda não há prazo definido para a alteração.

