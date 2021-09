Incidência da covid-19 diminui em Portugal. Mortalidade e internamentos estão a estabilizar

Segundo o relatório de monitorização das linhas vermelhas para a covid-19, do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge e da Direção-Geral da Saúde, divulgado esta sexta-feira, Portugal regista uma tendência estável a decrescente na pressão sobre os serviços de saúde e na mortalidade por covid-19.

Os internamentos em cuidados intensivos diminuíram 7% nos últimos sete dias. Correspondem agora a "55% valor crítico definido de 255 camas ocupadas" e revelam uma tendência "estável a decrescente" nas últimas semanas, avança o relatório.

A faixa etária com maior número de casos internados em cuidados intensivos é a dos 60 aos 79 anos.

A mortalidade "apresenta uma tendência estável a decrescente", com o registo de 14,6 óbitos em 14 dias por um milhão de habitantes, o que corresponde a um decréscimo de 5% relativamente à semana anterior.

O número de novos casos de covid-19 por 100 000 habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 294 casos, com tendência estável a decrescente a nível nacional. Segundo o relatório, apenas a região do Algarve regista uma incidência superior ao limiar de 480 casos em 14 dias por 100 000 habitantes (635).

A nível nacional, o R(t) apresenta um valor ligeiramente inferior a 1, situando-se nos 0,96. As regiões Norte e Centro, o R(t) apresenta um valor igual ou superior a 1, o que corresponde a uma tendência de incidência estável a crescente.

"O valor médio do R(t) apresenta uma diminuição em todas as regiões do continente à excepção da região Norte, que passou de 1,00 para 1,01. O Centro passou de 1,10 para 1,00, Lisboa e Vale do Tejo de 0,94 para 0,93, o Alentejo de 1,02 para 0,98 e o Algarve de 0,95 para 0,91."

A faixa etária dos 65 ou mais anos registou um ligeiro aumento no número de novas infeções. Nos últimos 14 dias, foi de 127 casos por 100 000 habitantes. O relatório conclui que demonstra uma tendência estável a crescente a nível nacional.

O grupo etário com incidência cumulativa a 14 dias mais elevada correspondeu ao grupo dos 20 aos 29 anos, com 695 casos por 100 000 habitantes. A incidência cumulativa a 14 dias nas pessoas com 80 ou mais anos é de 142 casos por 100 000 habitantes, o "que reflete um risco de infeção inferior ao risco da população em geral".

Mais de 29 mil pessoas com esquema vacinal completo há 14 dias foram infetadas

Desde o início do processo de vacinação contra a covid-19, foram identificados 29.373 casos de infeção por SARS-CoV-2 entre os 6.824.392 indivíduos com esquema vacinal completo há mais de 14 dias, o que representa 0,4% do total de vacinados.

O relatório esclarece que entre as pessoas infetadas, "303 (1,0%) foram internadas com diagnóstico principal de covid-19 e 100 foram internadas com diagnóstico secundário". 59% das pessoas internadas com diagnóstico principal de covid-19 tinham mais de 80 anos.

Entre os casos em pessoas com esquema vacinal completo há mais de 14 dias, registaram-se 309 mortes (1,1 %), das quais 239 (77,3%) em pessoas com mais de 80 anos, refere a DGS e o INSA. No mês de agosto (até 29 de agosto de 2021) ocorreram 96 mortes (50%) em pessoas com um esquema vacinal completo, 63 (40%) em pessoas não vacinadas e 18 (10%) em pessoas com vacinação incompleta.

"A população mais vulnerável encontra-se quase totalmente vacinada, pelo que é esperado que a proporção de casos com esquema vacinal completo no total de óbitos aumente", pode ler-se no relatório.

Nos últimos sete dias verificou-se uma diminuição do número de testes à covid-19, 346.320 contra os 369.637 feitos na semana anterior. A proporção de testes positivos para o SARS-CoV-2 foi de 4%, menos 0,4% em relação aos últimos sete dias.

A variante Delta é a variante dominante em todas as regiões, com uma frequência relativa de 100% dos casos avaliados na semana de 16 a 22 de agosto em Portugal.

