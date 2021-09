Covid-19. Ex-primeiro-ministro britânico denuncia "falha moral do mundo inteiro"

O ex-primeiro-ministro do Reino Unido Gordon Brown diz que o acesso às vacinas contra a covid-19 não é igual para os países ricos e pobres. Considera que existe uma falha moral do mundo inteiro.

“Esta separação entre vacinas para ricos e vacinas para pobres é verdadeiramente uma mancha terrível, é um fracasso moral da parte do mundo inteiro e, claro, é do interesse de todos que as pessoas estejam vacinadas em todos os continentes porque, claramente, ninguém está a salvo até que todos estejam a salvo”, afirma o ex-primeiro-ministro em declarações à Sky News.