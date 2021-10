A terceira dose da vacina contra a covid-19 começa a ser administrada esta segunda-feira. Vão ser chamados os portugueses com mais de 65 anos, com prioridade para os mais velhos e que já tenham tomado a vacina contra a gripe há pelo menos 14 dias.

"Vamos dar início à vacinação na próxima segunda-feira, vacinando as pessoas que já tiveram a vacinação da gripe há catorze dias e que já têm, portanto, o intervalo para poderem ter o seu reforço da vacinação contra a covid-19", disse Graça Freitas, diretora-geral da Saúde.

No entanto, Graça Freitas diz que ainda espera um parecer da Organização Mundial da Saúde (OMS) para que ambas as vacinas possam ser administradas ao mesmo tempo, em partes diferentes do corpo.

Caso chegue, entretanto, a orientação da OMS para uma coadministração das vacinas contra a gripe e a covid-19 na mesma sessão vacinal, a diretora-geral da Saúde afirma que a capacidade logística e de planeamento está "preparada" para cumprir tal medida que, a ser possível, "dá mais conforto às pessoas, que evitam uma deslocação" e facilita a gestão do processo ao nível dos serviços.

Graça Freitas lembrou ainda que, a par deste reforço de doses para os grupos elegíveis, o processo de vacinação contra a covid-19 ainda continua uma vez que é necessário completar a vacinação de alguns e de vacinar aqueles que ainda não têm nenhuma toma, como os jovens que, entretanto, atingem os 12 anos ou pessoas que vêm de fora nestas condições.

