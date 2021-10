Terceira dose da vacina contra a covid-19 ainda não começou a ser administrada em Viseu

Na região de Viseu, o reforço da vacinação contra a covid-19 deverá começar esta semana nas estruturas de apoio a idosos onde os utentes já foram vacinados contra a gripe.

As primeiras convocatórias para a toma da terceira dose deverão ser feitas até ao final da semana.

O reforço da vacinação para os maiores de 65 anos no centro de vacinação acontece para já apenas para pessoas com atestado médico devido a problemas de imunidade, porque a terceira dose deverá começar a ser dada primeiro nas estruturas de apoio a idosos onde já foram administradas vacinas contra a gripe há pelo menos 14 dias para cumprir o intervalo entre as duas tomas.

Nos concelhos do agrupamento de centros de saúde dão Lafões já foram vacinadas contra a gripe mais de 6130 pessoas entre utentes e funcionários em lares e unidades de cuidados continuados e 6135 pessoas em estruturas de apoio a idosos.

Veja também: