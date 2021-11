Os profissionais da saúde e do setor social, como lares de idosos, vão receber a terceira dose da vacina.

A dose de reforço contra a covid-19 será administrada com vacinas da Moderna ou da Pfizer.

Uma parte significativa dos profissionais da saúde já foram vacinados, há quase um ano. Preocupados com os riscos, apelaram à Direção-Geral da Saúde e à ministra Marta Temido para levarem a terceira dose. O secretário de Estado assegura que está para breve.

O setor social está incluído no próximo grupo a ser vacinado. A dose de reforço da vacina contra a covid-19 deve ser realizada com as vacinas da Moderna ou da Pfizer, ambas de RNA mensageiro.

Portugal está, neste momento, a vacinar apenas os mais velhos e os doentes imunossuprimidos. A campanha tem estado a decorrer em simultâneo com a vacinação contra a gripe.

Vacinação em simultâneo contra a covid-19 e gripe não diminui eficácia das vacinas

A toma em simultâneo das vacinas contra a covid-19 e contra a gripe sazonal não diminui a eficácia de nenhuma delas, garantiu a OMS Europa.

"Qualquer pessoa pode tomar as duas vacinas em conjunto - não há diminuição da eficácia de nenhuma das vacinas quando são administradas em conjunto", garantiu Siddhartha Datta, o conselheiro regional para as vacinas da OMS Europa numa conferência de imprensa online onde também esteve presente o diretor da OMS para a Europa, Hans Klug.

