Vacinação contra a covid-19 e a gripe: modalidade “casa aberta” para maiores de 80 anos

Quem tem mais de 80 anos pode, a partir desta segunda-feira e sem marcação, deslocar-se a um centro de vacinação em regime de “casa aberta” para ser vacinado com a dose de reforço da covid-19 e a vacina da gripe.

Também já está disponível o autoagendamento para as duas vacinas para os maiores de 70. No portal é agendada a administração das duas vacinas em simultâneo, mas no centro de vacinação o utente pode optar pela toma de apenas uma delas.

“A minha recomendação é que as duas vacinas poderão até atuar melhor do que as duas isoladas, pode haver um sinergismo de atuação das duas vacinas” afirmou, em entrevista à SIC Notícias, João Braz Gonçalves, diretor do Instituto de Investigação do Medicamento.

Admite estar preocupado com a velocidade a que decorre a coadministração da vacina da gripe e dose de reforço da covid-19.

Na tentativa de acelerar o processo, a DGS determinou que a partir de agora, quem tem mais de 80 anos pode deslocar-se a um centro de vacinação em regime de “casa aberta” para ser vacinado com a dose de reforço da covid-19 e a vacina da gripe, sem marcação.

No entanto, a DGS aconselha a que se consultem os horários dos centros e se procure, sempre que possível, optar pelos períodos da tarde, geralmente com menos afluência.

