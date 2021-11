Covid-19: casa aberta já está disponível para maiores de 75 anos

A modalidade "casa aberta" está aberta, a partir desta terça-feira, para maiores de 75 anos. O objetivo da DGS é acelerar o processo de vacinação com a terceira dose da vacina contra a covid-19 e acelerar também a vacinação contra a gripe, informou em comunicado.

Esta modalidade permite que os utentes se dirijam aos centros de vacinação, dentro dos horários de funcionamento, sem necessidade de marcação prévia.

Continua também disponível o agendamento local para os utentes elegíveis, sendo dada prioridade às pessoas com mais idade e abrangendo, gradualmente, faixas etárias mais baixas, até chegar aos 65 anos.

Da mesma forma, encontra-se disponível o autoagendamento para pessoas com 70 ou mais anos.

“A Direção-Geral da Saúde mantém o apelo à vacinação contra a gripe e contra a COVID-19. Esta é melhor forma de proteção dos mais vulneráveis, especialmente nesta altura do ano, em que as temperaturas são mais baixas mais baixas”, pode ler-se no comunicado.