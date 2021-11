Filas e lentidão na vacinação em Monte Abraão

Em Monte Abraão, as filas e a lentidão fez-se notar no processo de vacinação da população, com a toma da terceira dose.

Os centros de vacinação funcionam, de novo, para administrar a terceira dose da vacina contra a covid-19.

Contudo, as filas e a lentidão no processo voltam a sentir-se.

Em Monte Abraão, muitos esperaram em filas dispersas pela sua vez de receber a terceira dose da vacina.

