Agência Europeia do Medicamento considera inaceitável baixa taxa de vacinação na UE

A Agência Europeia de Medicamentos considera inaceitável que alguns países da União Europeia tenham taxas de vacinação tão baixas, crítica alicerçada no crescente número de infeções, que está a obrigar alguns países a reintroduzir medidas de confinamento.

Áustria: de volta a casa?

As escolas vão voltar a encerrar, pelo menos em Salzburgo e na Alta Áustria, onde os Governos estaduais decidem impor confinamentos para travar o aumento exponencial de casos.

Os restantes sete estados austríacos querem manter o ensino presencial, mesmo que seja declarado um confinamento nacional, mas impõem máscaras em todas as idades.

O país começou por confinar os não vacinados, contudo, a medida já não travou a escalada de infeções, que implicou mais internamentos e voltou a colocar os hospitais sob pressão.

Os peritos advertem que a vacina e as doses de reforço por si só não serão suficientes para controlar a disseminação do vírus.

Alemanha: o impacto das palavras da "Mutti"

Na Alemanha, a comissão de vacinação decidiu, esta quinta-feira, recomendar a dose de reforço a quem tem mais de 18 anos, e não apenas aos maiores de 70, como previsto.

As palavras da chanceler alemã, Angela Merkel, sobre o estado de emergência em que o país mergulhou, com um aumento exponencial de infeções, podem ter contribuído para uma maior afluência aos centros de vacinação, mas as restrições decididas pelo Parlamento, esta quinta-feira, têm um efeito inequívoco.

Foi batido um novo recorde de casos positivos nas últimas 24 horas: mais de 65 mil, mas são os internamentos que alarmam.

A falta de profissionais de saúde fez cair a capacidade das unidades de cuidados intensivos, e, mesmo que o total de doentes ainda esteja aquém do pico do inverno passado, há agora menos camas disponíveis do que há um ano.

Vários doentes em Munique tiveram que ser transferidos para Itália.

Países Baixos: um Natal maior que o normal?

Nos Países Baixos, acelera-se a dose de reforço dos mais velhos e, perante o aumento dos surtos nas escolas, as férias de Natal podem vir a ser estendidas para tentar reduzir a subida de casos de covid-19 entre crianças em idade escolar.

República Checa: quem não se vacina, não sai

Os checos nem vão esperar tanto e, como anunciado, aprovar o confinamento para não vacinados a partir de segunda-feira.

O Governo de Praga acredita que a medida irá persuadir mais pessoas a vacinar-se, contudo, nas ruas, o sentimento não é de resignação.

Salta à vista entre os manifestantes que, além das vacinas, rejeitam as máscaras.

Uso de máscara é recomendação geral

Um novo estudo feito à escala global confirma que o uso de máscara, para além da proteção individual, coletivamente reduz a incidência de infeções em 53%.

Na maioria dos países europeus que estão a de novo a implementar medidas de travão aos contágios, o uso de máscara no espaço público tende a ser uma deliberação comum.

