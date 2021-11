Covid-19: Santa Maria da Feira reativa centro de vacinação do Europarque

Dois meses após o encerramento do centro de vacinação do Europarque, em Santa Maria, as autoridades decidiram voltar a abrir as portas.

Pensava-se que não seria necessário voltar a usar este espaço de grandes dimensões, mas a evolução da resposta à pandemia subiu de escala.

A necessidade de retomar a vacinação no Europarque tornou-se uma evidência logo que o centro de saúde começou a revelar dificuldade em dar resposta à grande afluência.

No espaço cedido pela autarquia vão trabalhar cerca de 40 enfermeiros apoiados por alguns voluntários.

