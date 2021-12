Casa aberta no novo centro de vacinação de Lisboa suspensa durante mais de duas horas

O regime Casa Aberta esteve esta tarde suspenso no centro de vacinação da FIL, em Lisboa. Às 15:00 horas, criaram-se grandes filas à porta do centro porque os utentes com vacinação agendada chegaram cedo.

Segundo a Proteção Civil, foi dada prioridade aos agendamentos para escoar o aglomerado de pessoas e, por isso, a Casa Aberta foi suspensa mais de duas horas.

O centro espera grande fluxo de utentes também no dia de amanhã.

