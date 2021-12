Vacinação deverá abranger mais de 14 mil crianças na Madeira

A Madeira prevê começar a vacinar as crianças entre os 5 e os 11 anos a 14 de dezembro, com prioridade para quem tem doenças associadas.

A região vai receber 25% do total das vacinas adquiridas por Portugal, estando previstas chegar cerca de 17.500 doses até ao final do ano. O processo vai abranger cerca de 14.800 crianças.

No futuro, a vacina deverá fazer parte do plano regional de vacinação, mas por agora impõe-se rapidez no processo.

No arquipélago ainda não foi registado nenhum caso da variante Ómicron.

