Secretário de Estado da Saúde: “Estamos prontos para vacinar” as crianças

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde diz que está tudo preparado para avançar com a vacinação contra a covid-19 das crianças dos cinco aos 11 anos. Lacerda Sales sublinha que é preciso aguardar pela decisão da DGS, mas acredita que o parecer será positivo.

“Estamos à espera da decisão, que estará para muito breve, e esperamos todos que venha ao encontro do que queremos, que é vacinar as nossas crianças. A nós compete-nos estar preparados para vacinar e estamos, do ponto de vista do planeamento, logístico e de implementação”, esclareceu.