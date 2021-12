Covid-19: crianças com doenças crónicas deverão ser as primeiras a ser vacinadas

As crianças com doenças crónicas deverão ser as primeiras a ser vacinadas contra a covid-19. É essa a recomendação da comissão técnica de vacinação.

Os especialistas pediram que outros profissionais das áreas sociais e da educação dessem também o parecer sobre o assunto.

A decisão final da Direção-Geral da Saúde deverá ser divulgada nos próximos dias.

Em Portugal, há cerca de 630 mil crianças dos cinco aos 11 anos. O país já comprou 700 mil doses da vacina. As primeiras 300 mil devem chegar na próxima segunda-feira.

O Governo não se compromete com uma data para começar a vacinação, mas a SIC sabe que a intenção é administrar a primeira dose antes do reinício do segundo período, que deverá começar na segunda semana de janeiro.

