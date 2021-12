Covid-19: vacinar as crianças pode evitar 13 mil infeções

Portugal ultrapassou este domingo a marca dos dois milhões de doses de reforço da vacina contra a covid-19. Esta segunda-feira, de manhã, chegam as vacinas pediátricas que começam a ser administradas no próximo fim de semana. Os peritos acreditam que a vacinação do grupo etário dos cinco aos 11 anos pode evitar 13 mil infeções.

Também a testagem está a ser reforçada: só esta sexta-feira foram feitos mais de 197 mil testes, o valor mais alto registado num só dia. Cada pessoa tem direito a fazer quatro testes por mês grátis.

Este reforço da testagem acontece numa altura em que há 16 concelhos em risco extremo de infeção – que têm mais de 960 casos por 100 mil habitantes. São mais seis do que há uma semana, a maioria está no centro do país. Há ainda mais de 200 concelhos em risco elevado e muito elevado.

Para evitar um descontrolo da pandemia, as autoridades de saúde tentam acelerar a vacinação. Na FIL, em Lisboa, são vacinadas cerca de seis mil pessoas por dia. No próximo fim de semana, a vacinação vai ser exclusivamente para crianças de 10 e 11 anos, ou mais novas com doenças de risco.

O autoagendamento da vacinação das crianças abre esta segunda-feira. É também nesse dia que Portugal continental recebe as primeiras vacinas pediátricas, que irão chegar ao armazém de Montemor-o-Velho, em Coimbra. À Madeira já chegaram. O arquipélago vai começar a vacinar o grupo etário dos 5 aos 11 anos já esta terça-feira.