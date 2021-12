Covid-19: Madeira vai vacinar crianças entre os cinco e os 11 anos a partir do dia 14

A Madeira antecipou-se ao continente e decidiu avançar com a vacinação pediátrica contra a covid-19 a partir do dia 14 de dezembro, na terça-feira. O primeiro lote de vacinas para as crianças entre os cincos e os 11 anos chegou este domingo ao arquipélago.

O secretário Regional da Saúde da Madeira, Pedro Ramos, adianta que 85% da população na região tem o esquema vacinal completo, mas defende uma vacinação universal.

"Só quando estivermos vacinados é que poderemos combater melhor esta doença e diminuir a transmissão".

O processo de vacinação contra a covid-19 irá abranger as 14.800 crianças entre os cinco e os 11 anos.

"É bom para as crianças para reduzir a doença, o número de casos, o absentismo, evitar a contaminação nos agregados familiares com pessoas mais idosas, reduzir o impacto da saúde mental neste esquema etário e evitar situações mais graves nas crianças", considera Pedro Ramos.

DATAS E CENTROS DE VACINAÇÃO PREVISTOS:

14 de dezembro, a partir das 14:00 no Centro de Vacinação do Funchal;

15 de dezembro, das 14:00 às 18:00 no Centro de Vacinação do Funchal;

17 de dezembro, a partir das 13:00 no Centro de Vacinação de Porto Santo;

18 a 20 de dezembro, no Centro de Vacinação do Funchal;

21 de dezembro Centro de Vacinação da Câmara dos Lobos e no Centro de Vacinação da Ribeira Brava;

22 de dezembro Centro de Vacinação de Machico e Santa Cruz;

23 de dezembro Centro de Vacinação da Câmara dos Lobos e no Centro de Vacinação da Ribeira Brava;

27 de dezembro Centro de Vacinação da Ponta do Sol e no Centro de Vacinação da Calheta;

28 de dezembro Centro de Vacinação de São Vicente e no Centro de Vacinação do Porto Moniz;

29 de dezembro Centro de Vacinação de Santana e no Centro de Vacinação do Funchal;

30 de dezembro Centro de Vacinação do Funchal;

Os centros de vacinação estarão encerrados nos dias 24, 25 e 26 de dezembro assim como nos dis 31 e 1 de janeiro.

