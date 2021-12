Vacinação da covid-19: autoagendamento para crianças dos 5 aos 11 anos abre segunda-feira

Na segunda-feira abre o autoagendamento para as crianças dos 5 aos 11 anos. O primeiro lote de vacinas chega no próximo fim de semana e será para as crianças de 10 e 11 anos. O Presidente da República espera que os pais sejam sensíveis aos argumentos dos especialistas.

As crianças consideras de risco vão ter prioridade no processo, precisam apenas de se dirigir a um centro de vacinação com uma prescrição médica.

Com os surtos a aumentar nas escolas nas últimas semanas, as autoridades de saúde apelam à vacinação dos mais novos.

