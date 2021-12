Vacinação das crianças: pais mais confiantes com esclarecimentos da DGS 

O parecer da Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19 que recomendou à Direção-Geral da Saúde a vacinação de crianças entre os 5 e os 11 anos foi publicado esta sexta-feira.

Algumas famílias com dúvidas quanto à vacinação das crianças dizem que a informação divulgada pela DGS é esclarecedora. O calendário está definido e o plano traçado, mas a última palavra será sempre dos pais.

As escolas apelam à vacinação dos mais novos e pedem à DGS que as normas em vigor sejam revistas.

Para os professores, a decisão de vacinar as crianças é lógica e bem fundamentada. No entanto, entre os especialistas, as opiniões dividem-se.

A vacinação contra a covid-19 de crianças entre os 5 e os 11 anos em Portugal arranca no fim de semana de 18 e 19 de dezembro, anunciou esta sexta-feira o secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales.



