“A síndrome de covid longo ocorre tanto em adultos como em crianças”

Fátima Pinto, diretora do Serviço de Cardiologia Pediátrica do hospital de Santa Marta, afirma que os pais devem confiar na decisão tomada pela Direção-Geral da Saúde e pela comissão de vacinação em relação à vacinação contra a covid-19 das crianças dos 5 anos 11 anos.

A especialista esclarece que ainda há muita informação que se desconhece sobre a doença, mas que uma das coisas que já se sabe é que provoca efeitos a longo prazo a quem esteve infetado, mesmo os assintomáticos.

Diz ainda que as complicações que podem surgir após a toma da vacina, como miocardite, são extremamente raras. Alerta, no entanto, que a miocardite é também uma das complicações identificada em quem teve covid-19.

“Em cada 100 mil crianças que tenham covid, podemos ter 60 crianças com problema de miocardite. Mas em cada 100 mil vacinadas, poderemos vir a ter uma com este problema. Postas as coisas desta forma, é fácil perceber a eficácia e segurança da vacina”, defende.